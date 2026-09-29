Роботы-уборщики вышли на улицы Самары в тестовом режиме

В Самаре началось тестирование автономных роботов-уборщиков. Они разработаны российской компанией «168роботикс». Две робоплатформы — БРО 2.1 (400 кг) и БРО 3.0 (570 кг) — задействованы в Кировском районе города. Ежедневно роботы убирают около 35 тыс. кв. м территории и собирают до 210 литров мусора, листвы, песка и пыли. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Самары Фото: Администрация Самары

Робоплатформы передвигаются со скоростью до 5 км/ч, что соответствует скорости пешехода, при этом за час каждая из них способна обработать до 6 тыс. кв. м поверхности. Время эффективной работы составляет до 22 часов в сутки.

Устройства оснащены обзором на 360 градусов, стереокамерами, радаром и ультразвуковыми датчиками, что позволяет им объезжать препятствия, распознавать пешеходов и работать в трех режимах управления — автономном, телеуправлении и ручном. Функционал включает вакуумную уборку, сплошную и точечную очистку, а также режим «охоты за мусором» и автоматическое возвращение в точку обслуживания.

Контроль за работой осуществляют сотрудники компании «ЭкоМед». По словам заместителя гендиректора компании Михаила Кочеткова, одно из первых испытаний — работа в условиях пыли и мелкодисперсного песка, что требует дополнительной настройки режимов пылеподавления. «Пока роботов два, но мы считаем важным внедрять современную автоматизацию процессов там, где это возможно», — отметил он.

Глава Самары Иван Носков заявил о намерении оценить экономический и практический эффект от роботов-уборщиков и рассмотреть возможность масштабирования опыта на парки, набережную и другие общественные пространства города. «Они практически бесшумны, соответственно, могут убирать улицы даже ночью. Жителей призываю отнестись к технике бережно и не портить ее», — обратился мэр к горожанам.

В перспективе рассматривается возможность использования платформ для сезонных задач — покоса травы, уборки снега и распределения противогололедных материалов — с помощью сменного навесного оборудования.

Георгий Портнов