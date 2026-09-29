Жителя Ставрополья заочно осудили за подпольные игровые залы в Крыму

Суд вынес заочный приговор 39-летнему жителю Ставропольского края, признанному виновным в незаконной организации азартных игр вне игорной зоны с использованием интернета (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Крыма и Севастополя.

По данным следствия, с августа 2021 по май 2024 года четверо сообщников оборудовали 11 помещений с компьютерной техникой, где предоставляли гражданам незаконные игровые услуги. Сеть действовала в Симферополе, Ялте, Алуште, Керчи, Евпатории, Белогорске и Бахчисарае. Организатор, по версии следствия, четко распределил роли между участниками группы. Видимость легальной работы залам придавали вывески о расположении пунктов приема ставок букмекерской конторы.

Деятельность группы пресекли сотрудники республиканских управлений МВД и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии. В ходе обысков изъяли технику, деньги и документацию. Доход соучастников от незаконной деятельности составил не менее 91 млн руб.

Расследование в отношении трех фигурантов уже завершено, их дело рассматривает суд. Организатор скрылся от следствия — материалы в отношении него выделили в отдельное производство и направили в суд. Мужчину заочно приговорили к 3,5 годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб.

Алина Зорина