Нарусова продолжит работу в Совете Федерации

Сенатор Людмила Нарусова останется в Совете Федерации. В верхнюю палату парламента ее направил глава Республики Тыва Владислав Ховалыг. Госпожа Нарусова будет продолжит представлять в Совфеде исполнительные органы власти региона. Соответствующий указ глава республики подписал 29 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госпожа Нарусова будет продолжит представлять в Совфеде исполнительные органы власти региона

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Госпожа Нарусова будет продолжит представлять в Совфеде исполнительные органы власти региона

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от правительства Республики Тыва Нарусову Людмилу Борисовну»,— говорится в указе.

Еще летом источники «Ъ» сообщали, что нынешний парламентский срок может стать последним в ее карьере. Собеседники издания отмечали, что глава республики может поставить на пост сенатора от региона «своего человека».

Госпожа Нарусова впервые попала в парламент в 1995 году. Она избралась в Государственную думу от Санкт-Петербурга. В тот год городом руководил ее супруг Анатолий Собчак. Республику Тыва она представляла с 2002 по 2010 год. Позже непродолжительное время, с 2010 по 2012 год — Брянскую область. В 2016 году вновь стала сенатором от Тувы, но уже от исполнительной власти.

Константин Леньков