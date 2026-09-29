В Крыму заочно осужден житель Ставрополья за организацию подпольных игровых залов

39-летнего жителя Ставропольского края заочно приговорили к 3,5 года колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. руб. за организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием сети «Интернет», совершенные организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

Суд установил, что четыре сообщника с августа 2021 года по май 2024 года оборудовали 11 помещений, где установили компьютеры и предоставляли посетителям незаконные игровые услуги. Сеть работала на территории Симферополя, Ялты, Алушты, Керчи, Евпатории, Белогорска и Бахчисарая.

Отмечается, что организатор подпольного бизнеса разделил роли между участниками группы. Видимость легальной работы придавала вывеска над входом в залы, сообщавшая о том, что в них располагаются пункты приема ставок букмекерской конторы.

Преступную деятельность сообщников выявили и пресекли сотрудники республиканских управлений МВД и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии. В ходе обысков изъяли технику, деньги и документы. Доход от незаконной деятельности составил не менее 91 млн руб.

В марте прошлого года расследование было завершено в отношении трех фигурантов. Уголовное дело рассматривается судом. Известно, что организатор преступной сети скрылся, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство.

Алина Зорина