В Урмарах начали подготовку площадки под новый корпус больницы

В поселке Урмары началась подготовка площадки под строительство трехэтажного лечебного корпуса Урмарской центральной районной больницы. Площадь здания превысит 8 тыс. кв. м, стационар будет рассчитан на 81 койко-место, сообщает пресс-служба Минстроя Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Урмарах начали готовить площадку под новый корпус районной больницы

Фото: Пресс-служба Минстроя Чувашии В Урмарах начали готовить площадку под новый корпус районной больницы

Фото: Пресс-служба Минстроя Чувашии

В новом корпусе разместятся реанимационное, хирургическое, терапевтическое и детское отделения. Здание будет соединено с поликлиникой теплым переходом и адаптировано для маломобильных пациентов.

На площадке снесены старые здания, попадавшие в зону застройки. Подрядчик переносит инженерные коммуникации и выполняет земляные работы.

Стоимость заключенного в мае контракта составила 1,2 млрд руб. В августе правительство Чувашии направило на строительство 230,2 млн руб. из резервного фонда республики. В сентябре Минфин России согласовал проект распоряжения о выделении Чувашии 373 млн руб. из резервного фонда правительства России на софинансирование строительства.

Анна Кайдалова