Саратовские музеи обновят за 61 млн рублей

Три музея Саратовской области получат новое оборудование в 2027 году. По данным регионального минкульта, на эти цели из федерального бюджета направят 61,36 млн руб по нацпроекту «Семья».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саратовский областной музей краеведения Фото: Саратовский областной музей краеведения

Средства распределят между Балашовским краеведческим музеем, Государственным музеем К. А. Федина и Саратовским областным музеем краеведения. На эти деньги обновят музейную инфраструктуру, внедрят современные решения для экспозиций и просветительской работы, а также создадут более комфортные условия для посетителей.

Министр культуры региона Наталия Щелканова отметила, что форматы музейной работы постоянно меняются: посетителю важно не только увидеть экспонат, но и почувствовать связь с историей. По ее словам, проект сделает встречи с культурным наследием более содержательными и доступными.

Нина Шевченко