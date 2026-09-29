РБК: концерта Канье Уэста в Петербурге не будет

Запланированные на 10 и 11 октября концерты американского рэпера Канье Уэста в Петербурге не состоятся. Об этом РБК сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией. По словам одного из них, договоренности о проведении выступлений не были достигнуты.

При этом официального заявления от организатора концертов Say Agency пока не было. Ранее агентство сообщило, что 30 сентября, в среду, представит всю информацию о выступлениях и попросило зрителей дождаться этого дня.

Концерты господина Уэста на «Газпром Арене» были анонсированы 17 августа. Впоследствии площадка заявила, что не заключала договор с организаторами, а Say Agency настаивало на том, что выступления состоятся в первоначальные даты. В конце августа стороны продолжали обсуждать оформление аренды.

В сентябре информация о концертах исчезала с сайта мирового тура Уэста, а ряд публикаций Say Agency о проведении выступлений был удален. При этом 24 сентября американское агентство Access Opera сообщало, что шоу по-прежнему запланировано на 10 и 11 октября.

Карина Дроздецкая