Россельхознадзор выявил нарушения на ярмарке в Краснодаре

В Краснодаре специалисты Россельхознадзора провели мероприятия на ярмарке «Экспоград-ЮГ». Проверка проходила в форме наблюдения без взаимодействия с продавцами. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления ведомства.

Инспекторы зафиксировали 10 фактов продажи мясной, рыбной и молочной продукции с нарушением регламентов Таможенного союза. На товарах отсутствовала маркировка с датой выработки, сроками годности и условиями хранения. Помимо этого, анализ электронной системы показал, что на всю проверенную продукцию не были оформлены ветеринарные сопроводительные документы.

Константин Соловьев