В Ростове-на-Дону средняя цена «квадрата» в бизнес-классе снизилась на 7,9%

В Ростове-на-Дону средняя цена квадратного метра в сделках бизнес-класса за год снизилась на 7,9%. Город вошел в число шести миллионников, где зафиксировано падение цен, сообщили в компании PIONEER и системе мониторинга bnMAP.pro.

Помимо Ростова, снижение отмечено в Самаре (14,8%), Нижнем Новгороде (10,5%), Челябинске (6,2%) и Казани (3,6%). Антирекорд поставил Краснодар, где «квадрат» подешевел на 30,5% — до 160 тыс. руб., а число сделок упало на 42%.

Активность покупателей в Ростове остается одной из самых низких среди крупных рынков. В августе 2026 года в городе прошло 27 сделок в бизнес-классе. Это один из самых малочисленных рынков наряду с Казанью (96 лотов), Нижним Новгородом (73), Новосибирском (55), Пермью (50), Самарой (49) и Красноярском (32). Как отмечают аналитики, столь низкая активность делает локальную ценовую статистику крайне волатильной.

Всего в городах-миллионниках в августе объем сделок в бизнес-классе сократился на 28% — до 2423 лотов против 3360 годом ранее. При этом средняя цена «квадрата» выросла в 10 из 16 мегаполисов. Лидером по темпам удорожания стал Воронеж (+67,4%, до 264,2 тыс. руб. за кв. м), следом — Екатеринбург (+28,3%, до 436,8 тыс. руб.) и Новосибирск (+18,7%). В Санкт-Петербурге рост составил 18,5% (461,2 тыс. руб.), в Москве — 13,8% (578 тыс. руб.). Топ-3 по числу сделок остался прежним: Москва (1326 лотов), Санкт-Петербург (316) и Уфа (200). Уфа стала единственной в тройке с положительной динамикой продаж (+18,3%).

Директор по ценообразованию и аналитике PIONEER Евгения Виниченко объяснила ситуацию на рынке дорогой недвижимости макроэкономическими причинами, ростом проектного финансирования и себестоимости строительства, а также высоким уровнем ключевой ставки. По ее словам, в высокобюджетных сегментах наблюдается «эффект сжатия» и географическая поляризация.

Основатель bnMAP.pro Ирина Доброхотова добавила, что в большинстве городов-миллионников рынок формируют новостройки массового сегмента, бизнес-класс представлен не так широко, а премиальный сегмент есть не везде. Максимум премиальных проектов в открытой продаже — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. В Волгограде, Краснодаре, Красноярске и Омске таких проектов нет вовсе.

Алина Зорина