В Самаре осудили банду за серию разбоев, грабежей и вымогательств

Суд в Самаре назначил наказание участникам преступной группы, орудовавшей в городе в 2022–2024 годах. По данным прокуратуры, на счету банды — свыше 20 преступлений против собственности, а ущерб, причиненный 12 пострадавшим, превысил 700 тыс. рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

К ответственности привлечены двое 23-летних членов банды и 29-летний мужчина, действовавший совместно с организатором, но не входивший в состав вооруженной группы. Фигуранты признаны виновными по ряду статей УК РФ, включая создание банды и участие в ней, незаконный оборот оружия, вымогательство, разбой, грабеж, мошенничество и кражу.

Установлено, что в январе 2022 года один из подсудимых сформировал устойчивую вооруженную группу. Помимо осужденных, в преступную деятельность были вовлечены и другие лица — в отношении них материалы выделены в отдельное производство. До марта 2024 года банда систематически совершала нападения на жителей Самары.

Для реализации преступлений участники применяли арсенал из нескольких единиц оружия: самодельный пистолет, переделанный из «ИЖ-79-9Т» под патрон 9 мм, травматический пистолет «Оса» и сигнальный пистолет G-17S. Отдельно установлено, что организатор вместе с 29-летним соучастником похитил сотовый телефон стоимостью свыше 100 тыс. рублей.

С учетом позиции гособвинителя суд приговорил фигурантов к лишению свободы на сроки от 4 до 21 года. Двое из осужденных отправятся в колонию строгого режима, третий — в колонию общего режима.

Георгий Портнов