ПЗСП представляет передовые технологии собственной стеклообработки на международной выставке 100+ TechnoBuild

С 29 сентября по 2 октября в Екатеринбурге проходит международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild.

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ПЗСП традиционно выступает участником выставочной программы форума. В этом году компания представляет решения для фасадного остекления: крупноформатный стемалит и закалённое стекло с напылением. В экспозицию также вошли малые образцы стемалита различных цветов, двух- и трёхслойного триплекса и пожаростойкого стекла «Термолайн». Специалисты ПЗСП расскажут гостям выставки о применении этой продукции в современном строительстве, ответят на вопросы и обсудят возможности сотрудничества.

“Сегодня мы являемся первой компанией в Прикамье, которая наладила выпуск пожаростойкого стекла, а также шумозащитного остекления. Эти передовые решения мы используем как в наших жилых комплексах, так и при строительстве крупных объектов партнёров. Уверен, что форум позволит нам показать, что стеклообработка в Прикамье представлена на высоком уровне, наш край постоянно развивается в этом направлении, а мы готовы наладить сотрудничество с партнёрами из других регионов России”, — отмечает Евгений Дёмкин, генеральный директор АО «ПЗСП».

ПЗСП — лидер среди застройщиков Пермского края и занимает I место по объему текущего строительства в регионе*, построив более 1 млн.кв.м. жилья. Предприятие является одним из крупнейших производителей строительных материалов в Прикамье, в том числе специализируясь на обработке и выпуске изделий из стекла.

Модернизация производства и постоянное развитие — приоритетные задачи ПЗСП. На выставочном стенде специалисты каждый год демонстрируют последние достижения в области обработки и закаливания стекла. Напомним, в 2025 году предприятие первым стало выпускать огнестойкое стекло «Термолайн» в Пермском крае.

«Термолайн» — это закаленное пожаростойкое стекло толщиной 6 и 8 мм, отвечающее классу огнестойкости Е60. Сертификаты соответствия подтверждают, что оно сохраняет целостность и сопротивляется огню в течение 60 минут. Такой показатель делает закалённое стекло ПЗСП незаменимым элементом в зданиях различного назначения.

Проведённые испытания огнеупорного стекла позволили добиться его высокого качества и надежности. В процессе закалки противопожарного стекла оно нагревается до 630 градусов, а затем охлаждается особым образом. Подобранные параметры в печи закалки позволяют получать стекло с нужной структурой и необходимыми физическими свойствами.

В 2026 году ПЗСП наладил выпуск окон «Акустик» – это многослойное стекло (триплекс) с шумозащитной пленкой и специальным покрытием. Конструкция стеклопакетов поглощает звуки, а заполненное внутреннее пространство стеклопакета специальным газом лучше сдерживает распространение звука, повышает теплотехнические и звукоизоляционные свойства стеклопакета. Всё это делает окна в жилых комплексах энергосберегающими и поглощающими шумы с улицы, сохраняя тишину дома.

Участие в 100+ TechnoBuild для ПЗСП — это ещё один шаг к развитию инфраструктурных проектов и внедрению цифровых технологий, отвечающих требованиям современного рынка и потребностям жителей.

ПЗСП продолжит развивать свои компетенции, внедрять передовые технологии и задавать тренды в строительной индустрии Пермского края.

*по данным ЕРЗ.РФ на 01.09.2026г.

АО "ПЗСП"