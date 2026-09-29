В Краснодаре почти на треть упал в цене «квадрат» в бизнес-классе

В августе 2026 года средняя цена квадратного метра в бизнес-классе выросла в 10 из 16 городов-миллионников, несмотря на снижение числа сделок на 28%, до 2,42 тыс. лотов. Такие данные приводят Pioneer и система мониторинга недвижимости bnMAP.pro. Краснодар попал в число городов со снижением цены.

Наиболее заметный рост стоимости «квадрата» зафиксирован в Воронеже — на 67,4%, до 264,2 тыс. руб. Однако показатель основан всего на семи сделках. В Екатеринбурге цена выросла на 28,3%, до 436,8 тыс. руб. за кв. м, в Новосибирске — на 18,7%, в Санкт-Петербурге — на 18,5%, до 461,2 тыс. руб. В Москве, несмотря на снижение числа сделок на 37,5%, средняя цена увеличилась на 13,8%, до 578 тыс. руб. за кв. м. Рост цен при увеличении числа сделок одновременно зафиксирован в Перми, Красноярске, Омске и Уфе.

В шести городах стоимость жилья снизилась. Наиболее заметное падение произошло в Краснодаре — на 30,5%, до 160 тыс. руб. за кв. м. Число сделок здесь сократилось на 42%. В Самаре цена снизилась на 14,8%, в Нижнем Новгороде — на 10,5%, Ростове-на-Дону — на 7,9%, Челябинске — на 6,2%, Казани — на 3,6%.

По числу сделок в бизнес-классе лидировали Москва с 1,33 тыс. лотов, Санкт-Петербург с 316 и Уфа с 200. При этом Уфа стала единственным городом из первой тройки, где продажи выросли — на 18,3%. В 12 городах объем сделок не превысил 100 лотов, что, по мнению аналитиков, повышает волатильность локальной ценовой статистики.

В премиальном сегменте наиболее заметные продажи пришлись на Москву, Санкт-Петербург и Казань. В столице в августе было заключено 144 сделки, а средняя стоимость квадратного метра приблизилась к 1 млн руб.

Вячеслав Рыжков