Всероссийский чемпионат по скоростному сбору ручной клади завершился в Сочи

Жительница Бийска Наталья Васенина стала победительницей Всероссийского чемпионата по скоростному сбору ручной клади, который прошел 27 сентября в Сочи Парк Отеле в рамках празднования Дня туризма. Организатором выступила Группа Мантера.

В чемпионате приняли участие туристы из Краснодара, Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода, Тверской области, Красноярского края и других регионов. Участникам за одну минуту предстояло собрать чемодан, после чего жюри оценивало качество укладки и итоговый вес багажа. В финал вышли представители Нарофоминска, Краснодара и Бийска. С минимальным отрывом победила госпожа Васенина, которой вручили сертификат на проживание в Сочи для двоих.

В состав жюри вошли руководитель пресс-службы Международного аэропорта Сочи Юлия Клюева, руководитель отдела продаж Mantera Travel Сергей Кирдеев и тревел-блогер Марго Макеева. По словам госпожи Клюевой, участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, а судейство проходило в условиях серьезной конкуренции.

Помимо чемпионата, для порядка 700 гостей организовали конкурсы и другие активности с призами от партнеров мероприятия. Участников также посетила Баба Яга — маскот «Сочи Парка».

Вячеслав Рыжков