Совокупная выручка крупнейших компаний Крыма и Севастополя в 2025 году выросла на 72%, чистая прибыль — в 2,3 раза. Регионы показали наиболее заметную положительную динамику среди субъектов Южного федерального округа в рэнкинге 250 крупнейших компаний ЮФО, подготовленном «Эксперт Юг».

По оценке авторов исследования, при сохранении текущих темпов роста Крым и Севастополь в следующем году могут обойти Волгоградскую область по совокупной выручке крупнейших предприятий.

При этом распределение выручки участников рэнкинга по регионам остается существенно неравномерным. На Краснодарский край и Ростовскую область в совокупности пришлось 87% общей выручки 250 крупнейших компаний ЮФО.

Вячеслав Рыжков