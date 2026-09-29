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Мэром Иннополиса избрали Ильдара Хуззятова

Сегодня на первом заседании нового состава Совета депутатов города Ильдара Хуззятова избрали мэром Иннополиса. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Мэром Иннополиса избрали Ильдара Хуззятова

Мэром Иннополиса избрали Ильдара Хуззятова

Фото: Пресс-служба мэрии Иннополиса.

Мэром Иннополиса избрали Ильдара Хуззятова

Фото: Пресс-служба мэрии Иннополиса.

Господин Хуззятов работает в Иннополисе с 2015 года, является членом экспертного совета ОЭЗ «Иннополис» и участником кадрового резерва раиса Татарстана. В прошлом году он окончил «Школу мэров» и с декабря 2025 года был временно исполняющим обязанности мэра города.

Анна Кайдалова