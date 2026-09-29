Свердловская полиция рассказала о схеме с хищениями у семей участников СВО

Полиция Свердловской области рассказала о схеме с хищениями у участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, мошенники используют многоэтапную схему, последовательно представляясь сотрудниками различных государственных структур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Так, у 54-летней жительницы Ивделя неизвестные через обман похитили более 7 млн руб. Первый позвонивший ей участник схемы назвался сотрудником военкомата Североуральска и сказал, что нужно забрать награды сына, погибшего на СВО. Через 10 минут ей позвонила «специалист Роскомнадзора», заявившая, что свердловчанка только что общалась с мошенниками, которые пытаются оформить на ее имя кредит. В подтверждение своих слов собеседница направила фейковый документ и отправила ссылку на видео, где якобы подтверждается причастность звонившего к преступной группе.

На следующий день по видеосвязи с потерпевшей связался «следователь». Он заявил, что в отношении нее возбуждено уголовное дело, и предложил для его прекращения заполнить заявление по предоставленному образцу. В документе отдельно указывалась ответственность за разглашение данных предварительного расследования, что усилило психологическое давление. В дальнейшем лжесотрудница Росфинмониторинга сообщила свердловчанке о несанкционированном доступе к банковскому кабинету и убедила собеседницу перевести денежные средства на «безопасный счет». По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Поскольку случаи мошенничества в отношении семей участников СВО участились, свердловчан просят не поддаваться на провокации и не вступать в диалог с неизвестными. Кроме того, настоящие представители госорганов не требуют переводить деньги на «безопасные счета» и сообщать коды из СМС, пароли и реквизиты банковских карт, переходить по ссылкам и открывать какие-либо файлы. О подозрительных действиях необходимо сразу сообщить в полицию.

Ирина Пичурина