В Петербурге появился новый автомобильный бренд 212

В Петербурге появился первый дилер китайской автомобильной марки 212. Об этом сообщил автоэксперт и автор канала AutoRun SPb Денис Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пока российская линейка бренда представлена одной моделью — рамным внедорожником T01

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Пока российская линейка бренда представлена одной моделью — рамным внедорожником T01

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Пока российская линейка бренда представлена одной моделью — рамным внедорожником T01. На российском сайте 212 автомобиль предлагается с бензиновым или дизельным двигателем.

Марка 212 связана с китайским производителем BAW. Однако с апреля 2026 года автомобили в России начали официально поставлять уже под самостоятельным брендом 212. Генеральным дистрибьютором стала компания «Кайхэ автомобильная группа».

Ранее автомобили 212 T01 поставлялись в Россию через нескольких дистрибьюторов, в том числе по схеме параллельного импорта. В октябре 2025 года компания «Альфа-КПД» сообщала о получении статуса дистрибьютора BAW 212 в Москве, Петербурге, на Дальнем Востоке и в Якутии.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что за семь месяцев 2026 года в Санкт-Петербурге на учет поставили 37 347 новых автомобилей. Это на 12% больше, чем за тот же период прошлого года.

Лидером рынка по-прежнему остается Haval — с начала года в городе зарегистрировали 6398 автомобилей марки. На втором месте LADA с 4353 машинами, третью позицию занимает Tenet — 3618 регистраций. Далее следуют Geely (2862) и Belgee (2159).

Самую заметную динамику среди первой пятерки показала Belgee: число регистраций автомобилей марки выросло на 48% год к году.

Карина Дроздецкая