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В Ростове с начала года отремонтировали почти 100 тысяч квадратных метров дорог

В Ростове-на-Дону за счет областного бюджета планировался ремонт 37 дорожных объектов, однако благодаря экономии в перечень удалось включить дополнительный участок — проспект Соколова. Муниципальный контракт уже заключен, работы должны завершиться до 1 декабря. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным властей, из 38 объектов ремонт завершили на 30, на оставшихся работы продолжаются. За счет городского бюджета сейчас ведется ремонт на двух объектах: Ворошиловском проспекте и Богатяновском спуске.

Параллельно, как отмечается, продолжается благоустройство грунтовых дорог. Работы завершены на улице Павлодарской, заканчиваются — на улицах Лесной, Целинной и Безымянная балка. По данным городского департамента автодорог, еженедельно устраняются дефекты полотна на площади порядка около 1,5 кв. м. С начала года текущий ремонт выполнили на площади почти 100 тыс. кв. м. На августовском заседании городской думы на это выделили дополнительные 40 млн руб.

Константин Соловьев

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