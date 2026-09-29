Топливо в Краснодаре есть на 79 АЗС

По состоянию на утро 29 сентября в Краснодаре работают 79 автозаправочных станций. Как сообщает МЦУ города, в течение дня ситуация может меняться.

АИ-92 есть в наличии на 44 заправках, АИ-95 доступен на 45 АЗС, АИ-100 — на 9 станциях, а дизельное топливо — на 75. 27 автозаправочных станций в Краснодаре временно не отпускают топливо. Девять объектов по-прежнему закрыты на ремонт или ребрендинг.

Работающие заправки находятся на следующих улицах: в сети АЗС «Роснефть»: Лизы Чайкиной, трасса Краснодар—Кропоткин возле хутора Ленина, Уральская, Московская, Котовского, Лукьяненко, Ростовское шоссе, Захарова, Дзержинского, Бородинская, возле станицы Елизаветинской, Кубанская набережная, Крупской; в сети АЗС «Лукойл»: Тургенева, Проспект Чекистов, Старокубанская, Автолюбителей, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров; в сети АЗС «Газпром»: Мачуги, Красных Партизан, Российская, Ейское шоссе; в сети АЗС «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар—Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар—Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская; в сети АЗС Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Селезнева, Уральская, Дзержинского, Ростовское шоссе, Пластунская; в сети АЗС «Татнефть» на Ростовском шоссе; в сети АЗС «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе; в сети АЗС Teboil: Московская, Российская, Сормовская, Красных Партизан, Новороссийская; в сети АЗС «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе; в сети АЗС Atan: 1-я Дорожная, Красных Партизан; в сети АЗС «КТК»: Александра Покрышкина, Кожевенная; в сети АЗС «Ирбис» на Степана Разина; в сети АЗС PNB: Шевченко, Монтажников; в сети АЗС «ЮНК» на Российской; в сети АЗС «Партнер» на Уральской; в сети АЗС «ОПТИ» на Красных Партизан; в сети АЗС Petrol на 70-летия Октября.

Алина Зорина