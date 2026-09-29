В Петербурге из-за съемок фильмов перекроют несколько улиц

В конце сентября и начале октября в Василеостровском и Московском районах Петербурга изменится схема движения транспорта из-за съемок двух фильмов. Об ограничениях сообщил городской комитет по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ограничения будут действовать с конца сентября до начала октября

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Ограничения будут действовать с конца сентября до начала октября

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Съемки фильма «Боткин» пройдут 30 сентября — 4 октября. В эти дни с 07:00 до 20:00 автомобили не смогут проехать по боковому проезду Большого проспекта В. О. у дома 14/39 по 11-й линии Васильевского острова.

Кроме того, с 00:00 до 06:00 30 сентября запретят остановку на 10-й линии В. О. от дома 13 до дома 5/37 и на 11-й линии В. О. от дома 24 до дома 14/39. С 06:00 30 сентября до конца 4 октября на этих участках сузят проезжую часть.

3 октября ограничения введут в Московском районе из-за съемок фильма «Титаны». С 05:00 до 23:59 перекроют площадь Чернышевского от дома 11 до Московского проспекта. Еще два ограничения будут действовать на отдельных участках улицы Победы и Кузнецовской улицы — движение там будут периодически останавливать не более чем на 10 минут в час.

На площади Чернышевского также введут запрет на остановку транспорта. Он будет действовать с 00:00 до 05:00 у дома 11 и с 00:00 до 23:59 — на участке от дома 11 до Московского проспекта. В этот же период остановка будет запрещена на четной стороне улицы Победы у дома 16.

Карина Дроздецкая