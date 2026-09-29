В КЧР суд рассмотрит дело с 16 эпизодами незаконного оборота платежных средств

В Карачаево-Черкесии завершили расследование уголовного дела о незаконном обороте платежных средств и направили материалы в суд. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По данным следствия, в сентябре 2025 года обвиняемый купил банковские карты у нескольких своих знакомых для получения незаконного дохода, после чего перепродал их местному жителю. Вместе с картами фигурант передал доступ к картам и привязанным к ним счетам. Всего правоохранители установили 16 эпизодов дела.

Следственные органы СК России по КЧР возбудили и расследовали дело по ч. 5 ст. 187 УК РФ (приобретение и передача другому лицу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и доступа к нему для осуществления неправомерных операций). Уголовно-правовая оценка, как отмечается, дана также действиям продавцов карт и их покупателя.

Константин Соловьев