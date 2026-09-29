Пострадавшие от атак БПЛА предприятия Петербурга получат займы под 5%

Петербургские предприятия, пострадавшие из-за атак беспилотников на логистические объекты, смогут получить льготные займы на закупку комплектующих, сырья и материалов. Фонд развития промышленности Петербурга (ФРП) предоставит от 5 млн до 50 млн рублей под 5% годовых на срок до двух лет, сообщили в Смольном.

Решение о расширении программы ФРП принял наблюдательный совет фонда. Власти рассчитывают, что финансирование поможет предприятиям восстановить операционную деятельность. Речь идет о системообразующих компаниях, чья работа оказалась затронута из-за повреждения логистической инфраструктуры.

В Смольном также напомнили о налоговой поддержке пострадавшего бизнеса. Предприниматели при подтверждении ущерба могут воспользоваться отсрочкой или рассрочкой по авансовому платежу при упрощенной системе налогообложения. В августе город начал прорабатывать дополнительные меры поддержки после повреждения складов Wildberries. Тогда власти также заявляли о подготовке льготных займов для пострадавших компаний.

В Ленинградской области ранее для пострадавших от атак на склады Wildberries продавцов была предусмотрена другая мера: из капитала региональной микрокредитной компании направили первые 100 млн рублей на льготные займы.

Кроме того, 26 августа правительство России утвердило для пострадавших предпринимателей отсрочку уплаты ряда налогов и страховых взносов. Мера распространяется на компании и ИП, у которых ущерб превысил 5% годового дохода; уплату ряда обязательств можно перенести на 12 месяцев с последующей рассрочкой.

На заседании наблюдательного совета ФРП Петербурга также одобрили займы двум предприятиям на общую сумму 105,5 млн рублей. «Теремок-Русские Блины» получит 78,8 млн рублей на модернизацию производства и закупку холодильного оборудования, а мясоперерабатывающий комбинат «Норильский» — 26,7 млн рублей на оборудование для переработки птицы.

Карина Дроздецкая