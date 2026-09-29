В Краснодаре осудили трех человек за мошенничество с кредитами на 12 млн рублей

Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор Дмитрию Брюховцу, Анне Челап и Азизе Мусаевой. Их признали виновными в мошенничестве в сфере кредитования (ч. 3 ст. 159.1 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

По данным суда, организатором схемы выступила Мусаева. Она предложила участникам группы оформлять кредиты на строительство жилых домов и разработала порядок действий. Для получения денег использовались ложные сведения о месте работы и доходах заемщиков, а также земельные участки, которые фактически не предназначались для строительства.

В июле 2023 года на имя Брюховца оформили целевой кредит на 6 млн руб. на строительство жилого дома. Деньги поступили на счет, были сняты и распределены между участниками группы. В ноябре 2023 года таким же способом кредит на 6 млн руб. оформили на Челап — средства также сняли и разделили. Общий ущерб банку составил 12 млн руб.

Суд назначил наказание с учетом роли и степени участия каждого. Брюховец получил 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года, Челап — 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Мусаева приговорена к 3 годам 6 месяцам в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Алина Зорина