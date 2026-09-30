В Черноземье 1 октября ожидается теплая и пасмурная погода, до +17°C

В четверг, 1 октября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода без осадков. Температура будет варьироваться от +5°C до +17°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +10°C, днем поднимется до +17°C, вечером опустится до +13°C, а ночью будет +8°C. Ветер до 5 м/с.

В Воронеже утром будет +10°C, днем воздух прогреется до +15°C, вечером ожидается +12°C, а ночью температура опустится до +8°C. Ветер до 5 м/с.

В Курске утром ожидается +9°C, днем будет до +16°C, вечером — +11°C, а ночью температура опустится до +7°C. Ветер до 5 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +10°C, днем поднимется до +14°C, вечером будет +11°C, а ночью столбик термометра покажет +7°C. Ветер до 5 м/с.

В Орле утром ожидается +9°C, днем — +15°C, вечером столбик термометра покажет до +10°C, а ночью снова — +5°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром будет +10°C, днем — +14°C, вечером вновь — +10°C, а ночью столбик термометра опустится до +6°C. Ветер до 5 м/с.

Алина Морозова