В Новороссийске с 12 октября начнутся рейды по семьям с детьми

С 12 октября 2026 года по 1 марта 2027 года в Новороссийске пройдут межведомственные рейды по семьям с несовершеннолетними детьми. Специалисты планируют посетить более 5 тыс. семей, сообщила начальник управления по делам несовершеннолетних Сабина Недзвецкая на аппаратном совещании.

Цель визитов — проверить исправность ранее установленных дымовых пожарных извещателей и оценить условия проживания детей: наличие сезонной одежды, продуктов питания и места для учебы.

Работа специалистов носит комплексный характер — от обеспечения безопасности до социальной поддержки. За прошедший сезон они посетили 4,7 тыс. семей, в которых воспитываются более 13 тыс. детей. Выявлено и устранено 8 нарушений пожарной безопасности, 66 семей получили адресную поддержку. Четырех родителей трудоустроили, 46 детей начали посещать спортивные секции и творческие кружки.

Особое внимание уделяется установке автономных дымовых пожарных извещателей, которые способны вовремя обнаружить задымление и разбудить спящих громким сигналом. На сегодня такие приборы установлены в 1,7 тыс. семьях, всего — 7,2 тыс. устройств. Работа ведется в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий населения на 2024–2026 годы».

В сообщении администрации города отмечается: если к вам пришли специалисты, вы вправе попросить их предъявить служебные удостоверения, узнать основание визита, допустить их в жилое помещение для осмотра условий проживания детей и внимательно ознакомиться с актом обследования перед подписанием.

Алина Зорина