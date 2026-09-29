Спасатели Новороссийска за лето совершили 477 выездов и спасли 156 человек

За летний период 2026 года спасатели МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска совершили 477 выездов на аварийно-спасательные работы. Об этом сообщил начальник службы Алексей Одеров в ходе аппаратного совещания.

Основные направления работы — транспортировка больных и маломобильных граждан, деблокировка входных дверей, спил аварийных деревьев, обеспечение порядка на массовых мероприятиях, ликвидация последствий ДТП и атак БПЛА. За лето спасено 156 человек, включая 13 детей. На водных объектах выполнено 25 выходов в море, спасено два человека. Помощь животным оказана в 64 выездах.

Сотрудники службы продолжают поддерживать военнослужащих и жителей прифронтовых территорий. За лето совершено 15 рейсов в зону СВО, доставлено 32 тонны гуманитарного груза и передан автомобиль. Ряд сотрудников заключили контракты с Министерством обороны РФ. Впоследствии они были удостоены ведомственных наград. Повышение квалификации прошли 18 спасателей.

Алина Зорина