Под Астраханью водитель «Лады» сбил мотоциклиста и скрылся с места ДТП

В Ахтубинске «Лада Калина» сбила на обочине несовершеннолетнего мотоциклиста. После ДТП водитель автомобиля скрылся. Следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ, сообщили в СУ СКР по Астраханской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После ДТП с несовершеннолетним мотоциклистом в Ахтубинске возбудили уголовное дело

Фото: СУ СКР по Астраханской области После ДТП с несовершеннолетним мотоциклистом в Ахтубинске возбудили уголовное дело

Фото: СУ СКР по Астраханской области

Инцидент произошел в июне 2025 года около одного из домов по ул. Заводской. По версии следствия, 32-летний местный житель выехал на машине на обочину, где наехал на мотоциклиста 2008 года рождения. Пострадавший госпитализирован, вред его здоровью оценен как тяжкий.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются следствием. Водителю «Лады» инкриминируют нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Марина Окорокова