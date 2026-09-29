В Ленобласти участились встречи с лисами в поселках и садоводствах

В Ленинградской области участились сообщения о встречах с лисами в поселках, садоводствах и городах. Губернатор Александр Дрозденко связал это с активностью молодых животных и призвал жителей не приближаться к ним и не кормить их.

«В августе-сентябре у них активная фаза обучения самостоятельной жизни: они учатся охотиться, исследовать территорию. Любопытство естественно»,— написал губернатор региона.

Такое поведение само по себе не свидетельствует об агрессии или бешенстве, отметил господин Дрозденко. Жителям рекомендуют не пытаться контактировать с лисами и объяснять детям, что это дикие животные. Домашних питомцев следует держать под контролем, особенно в темное время суток.

О случаях выхода диких животных к людям можно сообщать в комитет по животному миру Ленинградской области по телефону +7 (812) 539-50-00.

Карина Дроздецкая