Экс-сотрудницу челябинского детсада осудили за незаконное вознаграждение

Советский районный суд Челябинска признал виновной бывшую сотрудницу детского сада в незаконном получении денег за действия в интересах дающего (п. «в» ч. 5 ст. 200.5 УК РФ). Ее оштрафовали на 2 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что в 2022–2024 годах контрактная управляющая учреждения систематически получала от предпринимателя деньги за заключение договоров на поставку продуктов в детский сад без проведения необходимого конкурсного отбора. Всего ей передали 195 тыс. руб. Фигурантке в качестве дополнительного наказания назначен запрет заниматься организацией закупок для государственных нужд на пять лет. Сумма полученного вознаграждения конфискована в доход государства.

Виталина Ярховска