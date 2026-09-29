В АО «Иннополис Тех» сменился генеральный директор

Генеральным директором АО «Иннополис Тех» с 28 сентября назначен Владимир Лысенко. Николай Никифоров, занимавший должность руководителя компании, больше не является лицом, имеющим право действовать без доверенности, следует из данных Rusprofile.

АО «Иннополис Тех» зарегистрировано в Иннополисе в июне этого года. Компания специализируется на обработке данных, предоставлении услуг по размещению информации и связанных с этим направлениях.

Компания выступает истцом как минимум в шести делах, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств. Общая сумма требований составляет 609,7 млн руб.

Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова на два месяца. По версии следствия, Никифоров является одним из создателей финансовой пирамиды Finiko.

Анна Кайдалова