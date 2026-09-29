В Новороссийске топливо отпускают 29 АЗС

В Новороссийске по состоянию утро 29 сентября топливо реализуют 29 АЗС. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По решению собственников на всех станциях введены ограничения: горючее отпускают исключительно в топливные баки и не более 60 литров на один автомобиль. АИ-100 доступен на одном АЗС, АИ-95 — на 15, АИ-92 — на восьми, дизельное топливо — на всех 29 станциях.

Работающие станции расположены на следующих адресах:

На заправках «Роснефть» на проспекте Дзержинского реализуют дизель, территория Цемдолина (заправка спецтранспорта по топливным картам), АЗС на выезде из города — АИ-92, АИ-95, ДТ; территория Кирилловка — АИ-92, АИ-95, ДТ; п. Верхнебаканский — АИ-92, ДТ.

На «Лукойле» на Дзержинского также реализуют ДТ; станице Раевской — АИ-95, ДТ; на территории Цемдолина, улице Ленина — АЗС рядом с развязкой — ДТ, по топливным картам только для спецтранспорта — АИ-92, АИ-95; АЗС на выезде из города — АИ-95, АИ-100, ДТ; ул. Суворовская — АИ-95, ДТ; улица Куникова — АИ-92, АИ-95, ДТ; Сухумское шоссе — ДТ; село Глебовское — ДТ.

АЗС «Газпром» в станице Натухаевская продает АИ-92, АИ-95, ДТ до 22:00. Две станции «Газпромнефть» в селе Гайдук реализуют дизель, как и на Сухумском шоссе.

«Rusoil» до 23:00 на территории Цемдолина реализует АИ-92, АИ-95 и дизель. На «Татнефти» в поселке Верхнебаканский продают АИ-92, АИ-95, ДТ. На всех АЗС «Уфим-нефти» реализуют дизельное топливо, кроме Сухумского шоссе и двух в селе Владимировка — АИ-95.

Еще шесть АЗС временно прекратили реализацию топлива.

Константин Соловьев