Почти 40 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи

В международном аэропорту Сочи задерживается 39 рейсов на вылет и прилет, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Время задержек составляет от менее часа до 20 часов.

На вылет задержаны 16 рейсов, в том числе четыре в Москву, два в Екатеринбург и по одному в Омск, Киров, Хургаду, Мурманск, Нижний Новгород, Казань, Самару, Санкт-Петербург, Пермь и Уфу. Максимальное время задержки достигает 16 часов.

Еще 23 рейса задерживаются на прилет. Среди них четыре из Екатеринбурга, три из Нижнего Новгорода, по два из Челябинска, Перми и Москвы, а также по одному из Самарканда, Тюмени, Кургана, Новосибирска, Уфы, Омска, Кирова, Нарьян-Мара, Самары и Казани. Задержки достигают 20 часов.

Ранее Росавиация неоднократно вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Сочи и других аэропортах России. Последний раз ограничения в сочинской воздушной гавани действовали с 21:32 до 00:01 мск накануне. В целях безопасности полетов ограничения также вводились в аэропортах Краснодара и Геленджика.

Вячеслав Рыжков