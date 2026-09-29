Дело экс-руководителя саратовского МУП о растрате 120 млн руб. направлено в суд

Суд в Саратовской области рассмотрит уголовное дело экс-директора муниципального предприятия. Чиновника обвиняют в причинении имущественного ущерба и превышении должностных полномочий (п. «б» ч. 2 ст. 165, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшего руководителя саратовского МУП будут судить по делу о растрате

Фото: Южный окружной военный суд Бывшего руководителя саратовского МУП будут судить по делу о растрате

Фото: Южный окружной военный суд

По версии следствия, с 2022 по 2023 год фигурант, возглавляя МУП, не перечислял поступающую от абонентов плату за горячую воду и отопление ресурсоснабжающей организации. Сумма ущерба составила более 120 млн руб.

Помимо этого, обвиняемый заключил 51 контракт с подрядными организациями на ремонт подъездов и благоустройство территорий, тогда как работы могли выполнить сотрудники МУП. Также фигурант закупил профильное оборудование по завышенной стоимости, чем причинил ущерб предприятию более чем в 4,4 млн руб.

На имущество бывшего чиновника наложен арест. Уголовное дело рассмотрит Татищевский районный суд.

Марина Окорокова