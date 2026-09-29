Утром 29 сентября в Сочи работают 47 АЗС

В Сочи по состоянию на 09:00 29 сентября работают 47 автозаправочных станций. По данным топливных операторов, бензин АИ-100 доступен на девяти АЗС, АИ-95 — на 29, АИ-92 — на 30. Дизельное топливо есть на 37 станциях, сжиженный углеводородный газ — на 11.

Актуальную информацию о наличии топлива можно получить по телефону горячей линии 8 (862) 296-59-90, через чат-бот администрации Сочи, а также на информационных стелах АЗС, сайтах и в приложениях топливных компаний и сервисе «Яндекс Заправки».

Вячеслав Рыжков