Романа Береснева выдвинули на пост председателя Заксобрания Кировской области
Президиум регионального политсовета «Единой России» поддержал кандидатуру Романа Береснева для выдвижения на должность председателя Законодательного собрания Кировской области восьмого созыва. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения «Единой России».
На должность руководителя фракции «Единая Россия» в региональном парламенте предложен Андрей Чернов, сенатором России от Заксобрания области — Вячеслав Тимченко.
На должности заместителей председателя Заксобрания партия предложила Олега Валенчука, Ирину Морозову и Алексея Потапенко. Также определены кандидатуры на должности председателей профильных комитетов.