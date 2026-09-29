Только 20% инвесторов из Татарстана готовы принять высокий уровень риска ради потенциально большей доходности. Умеренный уровень риска выбирают 70% инвесторов, минимальный — 10%, сообщает пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Только 20% инвесторов из Татарстана готовы к высокому риску

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Только 20% инвесторов из Татарстана готовы к высокому риску

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Наиболее популярным инвестиционным инструментом среди опрошенных стали акции — их используют 80% инвесторов. Накопительные счета выбирают 50%, ПИФы и фонды — 40%, облигации и вклады — по 30%. Драгоценные металлы, недвижимость, цифровые активы и скины в Counter-Strike используют по 10% респондентов. При этом набор инструментов различается в зависимости от уровня дохода.

При выборе инвестиционных инструментов 80% опрошенных ориентируются на собственный анализ рынка. Рекомендации банков, СМИ и инвестиционных консультантов используют по 20% инвесторов.

Анна Кайдалова