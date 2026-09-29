Реставрацию Эрмитажа профинансируют из бюджета и за счет спонсоров

Комплексную реставрацию зданий и залов Государственного Эрмитажа планируют проводить за счет государственных и частных средств. Об этом генеральный директор музея Михаил Пиотровский сообщил ТАСС на Международном форуме объединенных культур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей уже получил одобрение программы реставрации

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Музей уже получил одобрение программы реставрации

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По словам господина Пиотровского, музей уже получил одобрение программы реставрации, однако полностью профинансировать ее за счет государства сейчас не получится. Поэтому к отдельным направлениям планируют привлечь крупных корпоративных спонсоров.

О масштабной программе реставрации Эрмитаж объявил в июне 2025 года. Работы будут проходить в основном комплексе музея на Дворцовой набережной. Начать их планируют с Эрмитажного театра.

Господин Пиотровский отметил, что реставрация потребует особенно аккуратного подхода из-за состояния исторических зданий. В частности, специалисты должны решить, как работать с трещиной в зале Снейдерса Нового Эрмитажа, где подобные особенности здания требуют отдельного изучения.

Карина Дроздецкая