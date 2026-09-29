Реставрацию Эрмитажа профинансируют из бюджета и за счет спонсоров
Комплексную реставрацию зданий и залов Государственного Эрмитажа планируют проводить за счет государственных и частных средств. Об этом генеральный директор музея Михаил Пиотровский сообщил ТАСС на Международном форуме объединенных культур.
Музей уже получил одобрение программы реставрации
Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ
По словам господина Пиотровского, музей уже получил одобрение программы реставрации, однако полностью профинансировать ее за счет государства сейчас не получится. Поэтому к отдельным направлениям планируют привлечь крупных корпоративных спонсоров.
О масштабной программе реставрации Эрмитаж объявил в июне 2025 года. Работы будут проходить в основном комплексе музея на Дворцовой набережной. Начать их планируют с Эрмитажного театра.
Господин Пиотровский отметил, что реставрация потребует особенно аккуратного подхода из-за состояния исторических зданий. В частности, специалисты должны решить, как работать с трещиной в зале Снейдерса Нового Эрмитажа, где подобные особенности здания требуют отдельного изучения.