Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Реставрацию Эрмитажа профинансируют из бюджета и за счет спонсоров

Комплексную реставрацию зданий и залов Государственного Эрмитажа планируют проводить за счет государственных и частных средств. Об этом генеральный директор музея Михаил Пиотровский сообщил ТАСС на Международном форуме объединенных культур.

Музей уже получил одобрение программы реставрации

Музей уже получил одобрение программы реставрации

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Музей уже получил одобрение программы реставрации

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По словам господина Пиотровского, музей уже получил одобрение программы реставрации, однако полностью профинансировать ее за счет государства сейчас не получится. Поэтому к отдельным направлениям планируют привлечь крупных корпоративных спонсоров.

О масштабной программе реставрации Эрмитаж объявил в июне 2025 года. Работы будут проходить в основном комплексе музея на Дворцовой набережной. Начать их планируют с Эрмитажного театра.

Господин Пиотровский отметил, что реставрация потребует особенно аккуратного подхода из-за состояния исторических зданий. В частности, специалисты должны решить, как работать с трещиной в зале Снейдерса Нового Эрмитажа, где подобные особенности здания требуют отдельного изучения.

Карина Дроздецкая

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд