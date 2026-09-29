В Оренбурге выясняют обстоятельства ДТП с тремя автомобилями

В Оренбурге сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщает полиция Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как уточняют в полиции, на ул. Шарлыкское шоссе напротив дома №34/1 столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Лада Искра», которые двигались в попутном направлении, а также «Лада Калина», двигавшаяся во встречном направлении.

В результате ДТП водители автомобилей «Лада Калина» и «Лада Гранта» доставлены в медицинское учреждение.

Руфия Кутляева