На оплату труда депутатов и муниципальных служащих Петербурга направят 4,6 млрд рублей

В 2027 году на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц и муниципальных служащих Санкт-Петербурга предусмотрено около 4,6 млрд руб. Такие нормативы содержатся в проекте постановления городского правительства.

Общий объем расходов на органы местного самоуправления составит 5,6 млрд руб. Из них около 1 млрд руб. приходится на обеспечение деятельности органов МСУ, еще порядка 59 млн руб. — на ремонт недвижимого имущества.

Документ устанавливает нормативы на 2027 год для 111 муниципальных образований. Больше всего средств предусмотрено для муниципального округа №65 — 118,3 млн руб. Далее идут Колпино (116,7 млн руб.), Шушары (103,5 млн руб.), Пушкин (103,2 млн руб.) и Парголово (96,3 млн руб.).

Наименьшие нормативы установлены для Серово и Смолячково — по 19,5 млн руб. Еще по 22,1 млн руб. предусмотрено для Ушково, Молодежного, Усть-Ижоры, Саперного и Дворцового округа.

Нормативы будут использоваться при формировании и исполнении бюджетов муниципальных образований на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Проект также меняет методику расчета, добавляя показатель расходов местных бюджетов на финансирование полномочий, переданных Федеральному казначейству.

Карина Дроздецкая