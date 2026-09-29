В Геленджике утром 29 сентября топливо есть на девяти АЗС

По состоянию на 09:00 мск 29 сентября в Геленджике топливо отпускают девять автозаправочных станций. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

АИ-95 в наличии на пяти АЗС, включая отпуск по топливным картам, АИ-92 — на четырех, дизельное топливо — на всех девяти.

Ближайшие работающие АЗС: «Роснефть» на проезде Строительном (АИ-95 по топливным картам, АИ-92, ДТ) и на ул. Туристической (АИ-95, АИ-92, ДТ); «Лукойл» на ул. Островского (ДТ), на кольце и в с. Архипо-Осиповка (АИ-95, АИ-92, ДТ); «Газпромнефть» на объездной М-4 «Дон» (АИ-95, ДТ), на ул. Ходенко и на Сухумском шоссе (ДТ); «Уфимнефть» на объездной М-4 «Дон» (ДТ).

Алина Зорина