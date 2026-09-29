В Петербурге 29 сентября ожидаются небольшие дожди

В Санкт-Петербурге во вторник, 29 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Температура воздуха в городе составит +14…+16 градусов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Температура воздуха в городе составит +14…+16 градусов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Температура воздуха в городе составит +14…+16 градусов, в Ленинградской области — +12…+17. Ветер юго-западный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 773 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

В ночь на 30 сентября в Петербурге также ожидаются небольшие дожди, днем осадков не будет. Температура ночью составит +10…+12 градусов, днем — +15…+17.

Карина Дроздецкая