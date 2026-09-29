В Ростовской области выдача автокредитов в августе выросла на 18%

В Ростовской области в августе 2026 года банки выдали 3 тыс. автокредитов на общую сумму 4,7 млрд руб. По сравнению с июлем, количество выдач выросло на 17%, объем кредитования — на 18%. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Средний размер автокредита в регионе составил почти 1,6 млн руб., увеличившись за месяц на 1%. Средний срок кредитования сократился с 77 до 76 месяцев.

По объему выданных автокредитов Ростовская область заняла десятое место среди российских регионов. В августе лидировали Москва (15,9 млрд руб.), Московская область (14,5 млрд руб.), Санкт-Петербург (9,7 млрд руб.), Татарстан (9 млрд руб.) и Краснодарский край (6,7 млрд руб.).

За январь-август в Ростовской области банки выдали 20,8 тыс. автокредитов на 32,3 млрд руб. Средний чек составил 1,5 млн руб., средний срок — 75 месяцев. На тысячу жителей региона за восемь месяцев пришлось 5 новых автокредитов.

В целом по России в августе банки выдали 115,2 тыс. автокредитов на 183,2 млрд руб. Количество выдач выросло на 10% за месяц, объем — на 11%. За восемь месяцев россияне оформили 795,7 тыс. автокредитов на 1,2 трлн руб.

Наталья Белоштейн