Абрау-Дюрсо возглавило рейтинг самых дорогих направлений для отдыха в октябре

Абрау-Дюрсо стало самым дорогим направлением для поездок в октябре 2026 года: средняя стоимость ночи проживания здесь составляет 10,1 тыс. руб. Об этом сообщили в сервисе бронирования ТВИЛ.РУ.

На втором месте также кубанский курорт — Лермонтово, где ночь обойдется в среднем в 9,7 тыс. руб. Замыкает тройку Суздаль во Владимирской области (9 тыс. руб.).

В топ-10 самых дорогих направлений вошли сразу несколько кубанских локаций. Помимо Абрау-Дюрсо и Лермонтово, в список попала Голубицкая — 6,9 тыс. руб. за ночь, а также Ольгинка — 5,5 тыс. руб. Также в рейтинг включены Архыз в Карачаево-Черкесии (7,9 тыс. руб.), Гузерипль (7,8 тыс. руб.), Майкоп (6,9 тыс. руб.) и Каменномостский (5,5 тыс. руб.) в Адыгее, а также Сортавала в Карелии (6,7 тыс. руб.).

Средняя продолжительность поездок в лидирующих направлениях варьируется от двух до четырех ночей.

Алина Зорина