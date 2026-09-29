Автоблогеру из Дагестана грозит до 15 суток ареста в Краснодаре

В Краснодаре полицейские задержали на улице Красной водителя автомобиля BMW, не выполнившего требование полицейского снять тонировку с передних стекол. Об этом сообщает пресс-служба кубанского главка МВД.

По данным правоохранителей, 28-летний житель Дагестана «уже не впервые попадает в поле зрения» полицейских из-за роликов в социальных сетях, где он регулярно нарушает правила дорожного движения.

Первую ночь после задержания блогер, как отмечается, провел в камере. Ему может грозить до 15 суток ареста. Автомобиль эвакуировали на специализированную стоянку.

Константин Соловьев