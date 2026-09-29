В августе на Кубани выдали автокредитов на 6,77 млрд рублей

В августе 2026 года российские банки выдали 115,22 тыс. автокредитов на 183,19 млрд руб., следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По сравнению с июлем количество выдач выросло на 10%, объем — на 11%. В годовом выражении число кредитов сократилось на 3%, тогда как их совокупная сумма увеличилась на 5%. На Кубани выдали автокредитов почти на 7 млрд руб.

Доля кредитов на покупку новых автомобилей составила 68% от общего количества выдач и 69% от их объема. Средний размер автокредита с мая остается на уровне 1,6 млн руб. При этом средняя полная стоимость кредита снизилась до 17,2% против 17,3% в июле. Для новых автомобилей показатель составил 14,6%, для машин с пробегом — 22,7%.

Средний срок автокредитования в августе не изменился и составил 72 месяца, что на пять месяцев больше, чем годом ранее.

За январь—август 2026 года россияне оформили 795,72 тыс. автокредитов на общую сумму 1,24 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач выросло на 9%, объем — на 28%.

Краснодарский край вошел в пятерку регионов с наибольшим объемом автокредитования. В августе жители региона получили 4,02 тыс. кредитов на 6,77 млрд руб. По сравнению с июлем оба показателя выросли на 9%. Лидерами по объему выдач стали Москва, где банки оформили автокредиты на 15,93 млрд руб., и Московская область с 14,59 млрд руб. В Санкт-Петербурге объем кредитования составил 9,71 млрд руб., в Татарстане — 9,07 млрд руб.

Самые крупные автокредиты в августе выдавали жителям Чечни — в среднем 2,14 млн руб., Москвы — 2,1 млн руб. и Ненецкого автономного округа — 2 млн руб. Наиболее продолжительные кредиты оформляли в Тыве — в среднем на 89 месяцев, самые короткие — в Москве, на 63 месяца.

По итогам восьми месяцев наибольшая активность заемщиков отмечена в Удмуртии и Татарстане, где на тысячу жителей пришлось более десяти новых автокредитов. Наименьший показатель зафиксирован в Дагестане, Чечне и Ингушетии — менее одного кредита на тысячу жителей.

Вячеслав Рыжков