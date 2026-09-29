В Дагестане определили подрядчиков для ремонта и содержания трассы Р-217

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» провело два тендера на работы на трассе Р-217 «Кавказ». Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Первый контракт предусматривает планово-предупредительные работы по содержанию моста через реку Гамри-Озень в Дагестане на 2026–2027 годы. Начальная максимальная цена контракта составила 14,5 млн руб. На участие в закупке поступило две заявки, победитель предложил цену, равную начальной.

Второй контракт касается ремонта трассы Р-217 «Кавказ» на участках М-4 «Дон» — Владикавказ — Грозный — Махачкала — граница с Азербайджанской Республикой в Дагестане. Начальная максимальная цена контракта — 169,6 млн руб. Завершить ремонт планируется к 30 сентября 2028 года с вводом в эксплуатацию 6,0 км дороги: в 2027 году — 2,0 км, в 2028 году — 4,0 км.

Константин Соловьев