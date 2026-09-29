Закрытие двух улиц в Екатеринбурге продлили до лета 2027 года

«УГМК-Застройщик» принял решение продлить ограничение движения транспорта по улицам Боевых Дружин и Октябрьской Революции в Екатеринбурге до 15 июня 2027 года, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Мельницкий / Коммерсантъ Фото: Константин Мельницкий / Коммерсантъ

Перекрытия продолжатся на улице Октябрьской Революции, а также на пересечении улиц Боевых Дружин и Февральской Революции. Автомобилистам рекомендовано использовать для объезда улицы Маршала Жукова, Челюскинцев, Бориса Ельцина, а также проспект Ленина. Маршруты следования общественного транспорта не изменятся.

Причиной временного закрытия дорог стала необходимость проведения работ по реконструкции магистральной тепловой сети и кольцевого водопровода. В зоне проведения работ будут размещены соответствующие дорожные знаки и указатели.

Ирина Пичурина