В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за ливней и риска смерчей

В Сочи и Сириусе ожидается ухудшение погоды: сильные дожди и ливни, грозы, град и ветер с порывами до 20–25 м/с. Об этом говорится в экстренном предупреждении ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На реках черноморского побережья прогнозируется подъем уровней воды, местами до неблагоприятных отметок. На участке от Магри до Веселого, включая Сочи и Сириус, существует опасность формирования смерчей над морем.

Всего на контроле находятся четыре экстренных предупреждения о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений.

Наталья Белоштейн