В Новороссийске предупредили о ливнях и риске смерчей над море

В Новороссийске ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений: сильный дождь и ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра с порывами до 20–25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На реках Черноморского побережья на участке от Анапы до Магри прогнозируется подъем уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. На этом же участке существует опасность формирования смерчей над морем.

В Краснодарском крае всего действуют четыре экстренных предупреждения о непогоде.

Наталья Белоштейн