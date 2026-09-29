Прикубанский округ Краснодара частично остался без света

В Прикубанском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии. Причина — повреждение на линии 6–10 кВ, отключены 24 трансформаторные подстанции, сообщили в ЕДДС города.

Без электричества остались улицы Абрикосовая, Калинина, Кубанская, Кутузова, Лесная, Магистральная, Майская, Мира, Молодежная, Новая, Розовая, Смоленская, Тимирязева, Энтузиастов, Юбилейная, Яблоневая, а также Ростовское шоссе и СНТ «Связист».

Сейчас на месте работает аварийная бригада. Точное время возобновления подачи электричества не уточняется.

Алина Зорина